Появились подробности о ДТП с девятью погибшими на российской трассе

Mash сообщил, что на месте ДТП с девятью погибшими под Тулой нашли сим-карты из Прибалтики

В салоне микроавтобуса Volkswagen Transporter, столкнувшегося с КамАЗом на трассе в Тульской области, нашли чемоданы с вещами, документы и сим-карты из стран Прибалтики. Новые подробности о ДТП появились у Telegram-канала Mash.

Как пишут авторы поста со ссылкой на очевидцев, перед столкновением Volkswagen двигался зигзагами. Четыре женщины и четверо мужчин, находившиеся внутри, погибли на месте. Спасатели до сих пор пытаются извлечь из салона тело водителя.

Кроме того, каналу стало известно, что столкнувшийся с микроавтобусом грузовик перевозил химическую жидкость, которая после ДТП полтора часа выливалась из цистерны. Водитель фуры не пострадал.

Смертельное ДТП произошло вечером 25 января на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. Предварительно, микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с фурой. По данным регионального Минздрава, в аварии погибли девять человек.

Ранее пять человек погибли в столкновении легковой машины и автобуса на трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Водитель автомобиля, совершая обгон, нарушила правила дорожного движения, не справилась с управлением и столкнулась с пассажирским транспортом на встречной полосе.

