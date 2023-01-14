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11:20, 14 января 2023Россия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом и легковушкой на российской трассе

На трассе в Кемеровской области пять человек погибли в ДТП с автобусом и легковушкой

Фото: Shutterstock

Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По данным ведомства, жертвами аварии стали пассажиры легковушки. Удалось выяснить, что ее водитель нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом.

В общественном транспорте, следовавшем сообщением ТопкиКемерово, находились 12 человек. Никто из них к медикам не обращался.

После аварии движение на участке дороги пришлось перекрыть. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

13 января на трассе в Пензенской области в аварии с грузовиком погибли два человека, еще 13 пострадали. ДТП произошло на 559-м километре дороги — грузовик столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих.

До этого в Подмосковье на 46-м километре трассы М-5 «Урал» россиянин на Gelandewagen устроил смертельную массовую аварию, выехав на встречную полосу. В результате погиб один человек, еще двоих госпитализировали.

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Анна Щербакова
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