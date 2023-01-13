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11:22, 13 января 2023Россия

В смертельном ДТП с грузовиком на российской трассе пострадали 13 человек

На трассе в Пензенской области в аварии с грузовиком погибли 2 человека, пострадали 13

Фото: УМВД по Пензенской области

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» в аварии с грузовиком погибли два человека, еще 13 пострадали. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, среди пострадавших нет несовершеннолетних. ДТП произошло на 559-м километре дороги — грузовик столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления МВД, в результате аварии погиб водитель и пассажир микроавтобуса. В больницу, по данным министерства, доставили шесть человек, в настоящее время медики осматривают остальных пассажиров.

Фото: УМВД по Пензенской области

Там уточнили, что грузовой автомобиль Merсedes двигался по встречке, из-за чего с ним столкнулся автобус. За рулем последнего был мужчина 55 лет.

Ранее в Подмосковье на 46-м километре трассы М-5 «Урал» россиянин на Gelandewagen устроил смертельную массовую аварию, выехав на встречную полосу. В результате погиб один человек, еще двоих госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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