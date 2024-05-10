Владельца утонувшего в Петербурге автобуса 23 раза привлекали к ответственности

Компанию-владельца утонувшего автобуса привлекали к ответственности 23 раза

Компанию-владельца утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса привлекали к административной ответственности 23 раза за два года, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

«С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО "Такси" к административной ответственности по ч.4 ст.14.1.2 КоАП РФ 23 раза», — сказано в сообщении.

На ООО «Такси» были наложены штрафы на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Ространснадзор предъявлял к компании-владельцу транспортного средства претензии в связи с отсутствием тахографов и паспортов обеспечения безопасности ряда автобусов.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Водитель автобуса не справился с управлением. Жертвами инцидента стали три человека, еще четыре пассажира автобуса, которых достали из реки Мойки, находятся в состоянии клинической смерти.