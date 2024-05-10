Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 10 мая 2024Россия

Владельца утонувшего в Петербурге автобуса 23 раза привлекали к ответственности

Компанию-владельца утонувшего автобуса привлекали к ответственности 23 раза

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Компанию-владельца утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса привлекали к административной ответственности 23 раза за два года, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

«С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО "Такси" к административной ответственности по ч.4 ст.14.1.2 КоАП РФ 23 раза», — сказано в сообщении.

На ООО «Такси» были наложены штрафы на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Ространснадзор предъявлял к компании-владельцу транспортного средства претензии в связи с отсутствием тахографов и паспортов обеспечения безопасности ряда автобусов.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Водитель автобуса не справился с управлением. Жертвами инцидента стали три человека, еще четыре пассажира автобуса, которых достали из реки Мойки, находятся в состоянии клинической смерти.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

      В России назвали сроки создания реестра нуждающихся в соцпомощи

      Пострадавший в ДТП с утонувшим автобусом водитель рассказал о мощном ударе

      Мишустин счел необходимым аккуратное регулирование маркетплейсов

      В МЧС назвали число жертв среди пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

      Очевидица рассказала подробности о падении автобуса в Мойку

      Владельца утонувшего в Петербурге автобуса 23 раза привлекали к ответственности

      Установлена личность водителя упавшего в реку Мойку автобуса

      Названы кандидаты на пост министра спорта России

      Володин сравнил доходы России от сельского хозяйства и продажи оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше