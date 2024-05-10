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15:09, 10 мая 2024Россия

К перевозчику утонувшего в Петербурге автобуса предъявлялись претензии

МК: компании-владельцу утонувшего автобуса в Петербурге предъявлялись претензии

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

К компании, которой принадлежал утонувший автобус в Санкт-Петербурге, ранее предъявлялись претензии. Об этом сообщает «МК.RU».

Автобус следовал по маршруту Подъездной переулок — улица Кораблестроителей, который связывает район Витебского вокзала с Васильевским островом. По данным издания, перевозки на данном маршруте осуществляло ООО «Такси», с недавнего времени входящее в холдинг «Питеравто».

Ространснадзор предъявлял к компании-владельцу транспортного средства претензии в связи с отсутствием тахографов и паспортов обеспечения безопасности ряда автобусов. Отмечается, что нарушения были выявлены в 2021 году, которые впоследствии могли устранить.

10 мая в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку. По предварительным данным, в момент падения в салоне находилось около 20 человек. Водитель автобуса задержан, Следственный комитет России завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности.

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