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15:06, 10 мая 2024Силовые структуры

СК завел дело в связи с падением автобуса с моста в Петербурге

СК РФ завел уголовное дело в связи с падением автобуса с моста в Петербурге

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после падения автобуса с Поцелуева моста в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 УК РФ», — заявили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Известно, что в салоне находились 15 человек.

Водителя упавшего в воду в Петербурге автобуса задержали. ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель доставлен для разбирательства в полицию.

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      Алевтина Запольская
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