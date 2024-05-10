СК завел дело в связи с падением автобуса с моста в Петербурге

СК РФ завел уголовное дело в связи с падением автобуса с моста в Петербурге

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после падения автобуса с Поцелуева моста в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 УК РФ», — заявили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Известно, что в салоне находились 15 человек.

Водителя упавшего в воду в Петербурге автобуса задержали. ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель доставлен для разбирательства в полицию.