Число погибших в результате падения автобуса в Мойку увеличилось

В результате падения автобуса в реку в Петербурге погибло минимум 6 человек

Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге увеличилось до шести человек. Об этом сообщает Telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

Отмечается, еще четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти. По другим данных, число жертв в результате аварии возросло до четырех.

По информации канала, данные могут сильно отличаться из-за того, что часть пассажиров находятся в состоянии клинической смерти. Известно, что в автобусе находилось 15 пассажиров. На месте происшествия продолжается работа водолазов.

10 мая около 13:00 (мск) в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. Момент происшествия попал на видео.

Позже водителя упавшего в воду в Петербурге автобуса задержали. По предварительным данным, он не справился с управлением.