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14:30, 10 мая 2024Россия

Момент падения пассажирского автобуса в реку в Петербурге попал на видео

Mash опубликовал видео падения автобуса с людьми в Мойку в Петербурге

Момент падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На записи видно, что водитель транспортного средства потерял управление, врезался в автомобиль на мосту и вылетел в воду. Пострадавшим оказывают помощь сотрудники МЧС.

В салоне автобуса находились около 20 человек. На данный момент известно, что из воды достали восемь человек. Двоих из них реанимируют, еще одного человека спасти не удалось, пять пассажиров госпитализировали.

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      Варвара Кошечкина
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