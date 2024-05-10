В МЧС назвали число жертв среди пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

МЧС: в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге погибли три человека

В ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге погибли три человека. Это число жертв назвали в МЧС России.

Также, по данным спасателей, еще четыре пассажира автобуса, которых достали из реки Мойки, находятся в состоянии клинической смерти.

«На месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек», — сообщили в ведомстве.

10 мая около в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. Автобус столкнулся с автомобилем каршеринга, после чего его водитель, не справившись с управлением, наехал на ограждение на берегу реки и транспортное средство упало в воду. Авария попала на видео. Водителей каршеринга и автобуса задержали.