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15:44, 10 мая 2024Россия

В МЧС назвали число жертв среди пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

МЧС: в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге погибли три человека

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

В ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге погибли три человека. Это число жертв назвали в МЧС России.

Также, по данным спасателей, еще четыре пассажира автобуса, которых достали из реки Мойки, находятся в состоянии клинической смерти.

«На месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек», — сообщили в ведомстве.

10 мая около в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. Автобус столкнулся с автомобилем каршеринга, после чего его водитель, не справившись с управлением, наехал на ограждение на берегу реки и транспортное средство упало в воду. Авария попала на видео. Водителей каршеринга и автобуса задержали.

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      Марк Леонов
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