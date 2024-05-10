Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

В Петербурге автобус с 20 пассажирами протаранил машины и упал в Мойку

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. Последствия аварии попали на видео — на кадрах видно, как спасатели оказывают первую помощь и делают непрямой массаж сердца пострадавшим прямо на крыше автобуса.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Водитель не справился с управлением, его задержали

Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело. «ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию», — говорится в сообщении регионального ГУВД. Медики оценили состояние водителя как средней степени тяжести.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности

Следственными органами Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 УК РФ Следственный комитет России

Раскрыты детали ДТП с утонувшим автобусом

Как сообщил петербургский Комитет по транспорту, водитель автобуса компании «Такси» при повороте с улицы Большая Морская на улицу Поцелуев мост не справился с управлением, из-за чего автобус развернуло. В результате инцидента транспортное средство пробило ограду и упало в воду. На место аварии выехали представители перевозчика и руководство Комитета по транспорту.

Перед падением в воду автобус столкнулся с автомобилем каршеринга. Водитель легковой машины тоже задержан.

В результате аварии погибли трое человек

На месте происшествия работали более 70 сотрудников экстренных служб. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пострадавшим оказывается оперативная помощь. Беглов лично осуществляет координацию работы сотрудников МЧС, полиции и медиков.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Спасателям удалось достать всех пассажиров из салона утонувшего автобуса. Около десяти человек смогли выбраться самостоятельно. На данный момент МЧС сообщает о троих погибших и шести пострадавших, четверо из спасенных находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии. На месте происшествия продолжается работа водолазов.

К владельцу утонувшего автобуса предъявлялись претензии

К компании ООО «Такси», которой принадлежал утонувший автобус, ранее предъявлялись претензии.

Сообщается, что Ространснадзор предъявлял к компании-владельцу транспортного средства претензии в связи с отсутствием тахографов и паспортов обеспечения безопасности ряда автобусов. Отмечается, что нарушения были выявлены в 2021 году, которые впоследствии могли устранить.

Также, как рассказали ТАСС в суде, перевозчика «Такси» 23 раза за два года привлекали к административной ответственности.