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16:55, 29 октября 2024Силовые структуры

Водителя упавшего с моста в Петербурге автобуса обвинили в регистрации 46 нелегалов

Водителя упавшего в Мойку автобуса обвинили в фиктивной регистрации 46 мигрантов
Начало событий в новости Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Рахматшоха Курбонова, водителя упавшего с Поцелуева моста в реку Мойку автобуса, обвинили в фиктивной регистрации 46 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По данным агентства, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).

По информации правоохранителей, в период с апреля 2022-го по май 2024 года Курбонов получал деньги от иностранцев за то, что предоставлял в территориальный отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о прибытии и проживании у него в квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Металлистов. Речь идет о 46 иностранных гражданах.

25 октября суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Свою вину он признал, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. 10 мая автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку Мойку. Несколько человек пострадали. Шестерых спасти не удалось.

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      Анна Габай
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