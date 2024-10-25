Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 25 октября 2024Силовые структуры

Водитель упавшего с моста в Санкт-Петербурге автобуса получил шесть лет колонии

В Санкт-Петербурге водителя автобуса, упавшего в Мойку, осудили на шесть лет
Начало событий в новости Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд приговорил Рахматшоха Курбонова — водителя автобуса, упавшего в реку Мойку — к шести годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Свою вину он признал, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Курбонов будет отбывать наказание в колонии общего режима с запретом на право управления транспортом на срок 2,5 года.

Трагедия произошла 10 мая. Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку Мойку. Несколько человек пострадали. Шестерых спасти не удалось.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Раскрыто число пострадавших в результате резни в российском гипермаркете

      Назван срок продления МЦД в другие регионы

      Место нападения на покупателей российского гипермаркета попало на видео

      Суд изберет меру пресечения замминистру энергетики Мочальникову

      Названо время продления МЦД в регионы

      Мужчина с ножом напал на людей в российском гипермаркете

      На Украине заявили о присутствии военных из КНДР в Курской области

      РПК взяла на себя ответственность за терракт в Турции

      Андреева высказалась о браке на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше