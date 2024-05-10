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14:38, 10 мая 2024Россия

Стала известна причина падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

Комтранс Петербурга: водитель автобуса не справился с управлением и упал в воду

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В Санкт-Петербурге водитель автобуса компании «Такси» при повороте с улицы Большая Морская на улицу Поцелуев мост не справился с управлением, из-за чего автобус развернуло. Об этом сообщил петербургский Комитет по транспорту на своей странице «ВКонтакте».

В результате инцидента автобус пробил ограду и упал в воду. На место выехали представители перевозчика и руководство Комитета по транспорту.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами упал в реку и утонул. По данным РИА Новости, в это время в салоне находилось около 20 человек. Спасатели смогли всех достать. Известно, что шестеро не выжили.

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      Илона Палей
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