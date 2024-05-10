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14:06, 10 мая 2024Силовые структуры

Столкнувшегося с автобусом в Петербурге водителя каршеринга задержали

Shot: в Петербурге задержали водителя каршеринга, который столкнулся с автобусом

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали водителя каршеринга, после столкновения с которым автобус упал в реку Мойка. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, мужчина находится в машине ДПС.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул. В салоне находились около 20 человек. Четверых пассажиров забрали медики в тяжелом состоянии, водителя автобуса — в среднем. По данным ТАСС, водитель автобуса не справился с управлением.

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      Илона Палей
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