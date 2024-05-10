Число жертв падения автобуса в реку в Петербурге увеличилось

СК: число жертв падения автобуса в реку Мойку в Петербурге увеличилось до 7

Число жертв падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. Об этом сообщает Следственный комитет (СКР) в своем Telegram-канале.

Ранее было известно о трех погибших. Еще четыре человека находились в реанимации в состоянии клинической смерти.

О завершении работ на месте происшествия спасатели сообщили вечером 10 мая.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Автобус упал в реку в центре Санкт-Петербурга днем 10 мая. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан.