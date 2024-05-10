Водителя упавшего автобуса в Петербурге задержали в качестве подозреваемого

ГУ МВД: водителя упавшего в реку автобуса задержали в качестве подозреваемого

Полиция задержала водителя автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого. Об этом сообщает городское ГУ МВД в Telegram.

«В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Расследование продолжается.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Жертвами инцидента стали шесть человек.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Рахматшох Курбонов, который был за рулем, выбрался из него первым и не помог запертым в транспорте пассажирам.