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17:12, 10 мая 2024Россия

В Петербурге из утонувшего автобуса достали восемь человек

В Петербурге из утонувшего в Мойке автобуса достали восемь человек, один погиб

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Число погибших в результате падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге увеличилось до шести человек. Об этом пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти. По информации канала, данные могут отличаться из-за этого. Известно, что в автобусе было 15 пассажиров. На месте работают водолазы.

Момент падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге попал на видео.

В Санкт-Петербурге задержали водителя автобуса, который попал в ДТП с каршерингом и упал с Поцелуева моста в Мойку.

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      Яна Лаушкина
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