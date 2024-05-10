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19:30, 10 мая 2024Россия

Спасатели завершили эвакуацию людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге

В Петербурге закончились работы по эвакуации людей из упавшего в Мойку автобуса

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге завершились работы по эвакуации пассажиров из упавшего в мойку автобуса. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники ведомства подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Троих людей спасти не удалось.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга.

44-летний водитель автобуса не справился с управлением. Он смог спастись первым, его задержали в качестве подозреваемого.

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      Екатерина Подвигина
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