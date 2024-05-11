Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в городе Ровеньки, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР). Предположительно, удары наносились с помощью американских тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Предприятие подверглось атаке вечером в пятницу, 10 мая. После этого в городе начался сильный пожар. По данным главы республики, жертвами обстрела стали три человека. Еще восемь горожан получили ранения, среди них один несовершеннолетний. Шестерых доставили в больницу с минно-взрывными травмами, а двое отравились продуктами горения.

Кроме того, в результате ударов оказались повреждены несколько жилых домов, сельскохозяйственная техника и гражданские автомобили. В оперативных службах ЛНР рассказали, что вблизи нефтебазы были обнаружены «кассеты».

Ровеньковская нефтебаза неоднократно становилась целью атаки ВСУ

В прошлый раз украинские войска ударили по нефтебазе в Ровеньках 27 апреля. Атака осуществлялась с помощью семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Mugin-5 Pro. Средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить пять из них, остальные сдетонировали. В результате произошедшего повреждения получили несколько административных зданий и технических помещений на территории предприятия.

Об атаке украинского дрона на нефтебазу также сообщалось за три дня до этого, 24 апреля. Тогда на предприятии вспыхнул пожар, причиной которого стала разгерметизация. По данным регионального МЧС, наблюдалось открытое горение резервуара с легковоспламеняющейся жидкостью. Кроме того, существовала угроза перекидывания огня на соседние резервуары. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

США разочаровались в Украине из-за атак по объектам России

В конце марта издание Financial Times (FT) сообщило о недовольстве США из-за ударов Украины по российским энергообъектам. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Вашингтон неоднократно направлял предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Украины (ГУР), требуя прекратить атаки. Один из собеседников издания поделился, что американскую администрацию разочаровывают действия Киева.

Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям источник Financial Times

FT объяснило, что беспокойство Вашингтона вызвано возможным ростом мировых цен на нефть, а также ответными мерами России. В материале указывается, что несмотря на санкции в отношении российского энергетического сектора, Москва остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей. В текущем году рост цен на нефть на 15 процентов совпал с началом кампании по переизбранию действующего главы США Джо Байдена. Как утверждает издание, рост цен на топливо в год выборов является главным страхом американского лидера.