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09:21, 22 марта 2024Мир

США призвали Украину прекратить удары по энергообъектам РФ из-за цен на нефть

FT: США призвали Киев прекратить атаки по энергообъектам России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

США призвали Украину прекратить атаки по российским энергообъектам, поскольку Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.

Как отмечает издание, Вашингтон неоднократно направлял предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Украины (ГУР).

По словам одного из источников, «Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям».

Уточняется, что несмотря на санкции в отношении российского энергетического сектора, Москва остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей. В этом году 15-ти процентный рост цен на нефть совпал с моментом начала кампании президента США Джо Байдена по переизбранию. «Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — объяснил президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике Боб МакНелли.

Кроме того, американское правительство опасается ответных ударов России по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад, например, трубопровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что около половины обсуждаемого в Конгрессе пакета помощи Украине предназначено для американской экономики. По ее словам, половина из 60 миллиардов долларов, которые хотят выделить для помощи Киеву, идет на программы PDA и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

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      Виктория Кондратьева
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