Пентагон: около половины обсуждаемого пакета помощи Украине предназначено США

Около половины обсуждаемого в Конгрессе пакета помощи Украине предназначено для экономики США. Главным образом военно-промышленного комплекса страны, такие данные привела помощник министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, пишет ТАСС.

«Грубые оценки, которые мы слышали, заключаются в том, что примерно половина из этих $60 млрд идет на (программы) PDA и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative)», — отметила она.

Обе они, подчеркнула Уолландер, направлены на пополнение складов сил США или на прямую закупку у американской промышленности. Все эти деньги поступают в американскую экономику.

Ранее сообщалось, что Конгресс США намерен обязать президента, Пентагон и другие профильные ведомства отчитаться о помощи и стратегии Вашингтона на Украине.

Уточняется, что проект предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на «международную помощь в сфере безопасности», а финансирование Украины в рамках данного проекта возможно из фонда экономической поддержки.