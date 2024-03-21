Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 21 марта 2024Мир

Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

Конгресс США потребует от правительства отчитаться о целях по Украине

Фото: Reuters

Конгресс США намерен обязать президента, Пентагон и другие профильные ведомства отчитаться о помощи и стратегии Вашингтона на Украине. Об этом стало известно из текста законопроекта о бюджете на оставшийся 2024-й фискальный год для части ведомств, опубликованного комитетом по ассигнованиям палаты представителей Соединенных Штатов.

Документ требует от правительства, а именно главы министерства обороны Ллойда Остина и руководства других профильных ведомств, в течение 60 дней с момента принятия бюджета предоставить законодателям «стратегию о приоритетах нацбезопасности США» в контексте конфликта на Украине.

«Эта стратегия должна включать ясные цели, временные параметры и стратегические объекты с учетом одобренных этим и предыдущими законами ассигнований», — говорится в тексте бюджета.

Кроме того, законопроект обязывает президента объяснять выделение финансовой помощи Киеву с точки зрения американских интересов нацбезопасности. «Раз в 120 дней президент США должен отчитываться перед лидерами конгресса о предоставленной помощи», — отмечается в документе.

Уточняется, что проект предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на «международную помощь в сфере безопасности», а финансирование Украины в рамках данного проекта возможно из фонда экономической поддержки, а также из помощи Европе, Евразии и Центральной Азии.

Ранее Конгресс США опубликовал пакет расходов на оборону, внутреннюю безопасность и другие программы для предотвращения остановки работы правительства. Размер пакета составил 1,1 триллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Нидерланды выступили против выпуска облигаций для расходов на оборону ЕС

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше