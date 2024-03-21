Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

Конгресс США потребует от правительства отчитаться о целях по Украине

Конгресс США намерен обязать президента, Пентагон и другие профильные ведомства отчитаться о помощи и стратегии Вашингтона на Украине. Об этом стало известно из текста законопроекта о бюджете на оставшийся 2024-й фискальный год для части ведомств, опубликованного комитетом по ассигнованиям палаты представителей Соединенных Штатов.

Документ требует от правительства, а именно главы министерства обороны Ллойда Остина и руководства других профильных ведомств, в течение 60 дней с момента принятия бюджета предоставить законодателям «стратегию о приоритетах нацбезопасности США» в контексте конфликта на Украине.

«Эта стратегия должна включать ясные цели, временные параметры и стратегические объекты с учетом одобренных этим и предыдущими законами ассигнований», — говорится в тексте бюджета.

Кроме того, законопроект обязывает президента объяснять выделение финансовой помощи Киеву с точки зрения американских интересов нацбезопасности. «Раз в 120 дней президент США должен отчитываться перед лидерами конгресса о предоставленной помощи», — отмечается в документе.

Уточняется, что проект предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на «международную помощь в сфере безопасности», а финансирование Украины в рамках данного проекта возможно из фонда экономической поддержки, а также из помощи Европе, Евразии и Центральной Азии.

Ранее Конгресс США опубликовал пакет расходов на оборону, внутреннюю безопасность и другие программы для предотвращения остановки работы правительства. Размер пакета составил 1,1 триллиона долларов.