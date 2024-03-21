Конгресс США опубликовал пакет расходов для продолжения работы правительства

Reuters: Конгресс США опубликовал пакет расходов на 1,1 триллиона долларов

Конгресс США опубликовал пакет расходов на 1,1 триллиона долларов на оборону, внутреннюю безопасность и другие программы для предотвращения остановки работы правительства. Об этом пишет агентство Reuters.

«Эти последние шесть законопроектов представляют собой двухпартийный и двухпалатный компромисс (...) Они будут инвестировать в американский народ, строить более сильную экономику, помогать обеспечивать безопасность наших сообществ и укреплять нашу национальную безопасность и глобальное лидерство», — приводит агентство слова конгрессменов Пэтти Мюррей от Демократической партии и Сьюзан Коллинз от Республиканской партии.

Предполагается, что данный пакет позволит покрыть порядка двух третей необходимых расходов на нужды государства. При этом Палата представителей и Сенат будут принимать законопроект в пятницу в условиях ограничения по времени из-за скорого ухода на пасхальные каникулы.

Ранее стало известно, что голосование Конгресса США о предоставлении помощи Украине может пройти в середине апреля из-за выхода с пасхальных каникул. При этом формат предоставления помощи Киеву не утвержден до сих пор.