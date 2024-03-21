Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 21 марта 2024Мир

Названы сроки голосования Конгресса США о помощи Украине

Semafor: голосование Конгресса США о помощи Украине пройдет не раньше апреля

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Голосование Конгресса США о предоставлении помощи Украине может пройти не раньше середины апреля — после выхода с двухнедельных каникул, на которые конгрессмены уйдут в конце марта. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники из Палаты представителей.

При этом формат предоставления нового пакета помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов пока не утвержден. Республиканцы и демократы все еще разрабатывают свои предложения по осуществлению этой инициативы.

Издание подчеркивает согласие нескольких представителей Демократической партии США с идеей экс-президента, республиканца Дональда Трампа, который предложил предоставить Украине помощь в виде кредита.

Ранее Трамп заявил, что США следовало бы отказаться от идеи безвозмездной помощи Украине и вместо этого давать Киеву кредиты с условием возврата средств.

20 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что в Конгрессе США начали обсуждать передачу помощи Украине в форме займа.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?

      В Швеции заявили о росте роли НАТО в поддержке Украины

      Российский ученый предупредил об арктических осах

      Путин пообещал использовать все идеи и предложения кандидатов в президенты

      Поставка товаров в Россию упала в начале года

      Путин выступил с обращением по итогам выборов президента России

      В Молдавии рассказали о пользе для страны от сотрудничества с НАТО

      Раскрыты особенности впервые уничтоженной в зоне СВО эстонской THeMIS UGV

      Лавров рассказал о мотивации США при попытках дестабилизации России

      Адвокат Ефремова раскрыл порядок назначения заседания по заявлению на УДО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше