Названы сроки голосования Конгресса США о помощи Украине

Semafor: голосование Конгресса США о помощи Украине пройдет не раньше апреля

Голосование Конгресса США о предоставлении помощи Украине может пройти не раньше середины апреля — после выхода с двухнедельных каникул, на которые конгрессмены уйдут в конце марта. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники из Палаты представителей.

При этом формат предоставления нового пакета помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов пока не утвержден. Республиканцы и демократы все еще разрабатывают свои предложения по осуществлению этой инициативы.

Издание подчеркивает согласие нескольких представителей Демократической партии США с идеей экс-президента, республиканца Дональда Трампа, который предложил предоставить Украине помощь в виде кредита.

Ранее Трамп заявил, что США следовало бы отказаться от идеи безвозмездной помощи Украине и вместо этого давать Киеву кредиты с условием возврата средств.

20 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что в Конгрессе США начали обсуждать передачу помощи Украине в форме займа.