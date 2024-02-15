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08:53, 15 февраля 2024Мир

Трамп призвал отказаться от безвозмездной помощи Украине

Трамп: вместо безвозмездной помощи США следовало бы давать Украине кредиты

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Пока новый законопроект о 60-миллиардной помощи Украине находится в тупике из-за внутренней борьбы республиканцев и демократов по иммиграционной и пограничной политике, для США следовало бы отказаться от идеи безвозмездной помощи Украине и вместо этого давать Киеву кредиты с условием возврата средств. С таким призывом выступил бывший американский президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

«[Американские власти] хотят дать [Киеву] еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это другим способом — одолжите им деньги. Если они смогут [победить], то они вернут нам деньги. Если они не смогут, им не придется возвращать деньги», — предложил Трамп новую схему предоставления помощи Украине, сравнив это с поддержкой бедных, но перспективных начинающих спортсменов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться мирных переговоров между Россией и Украиной. По их данным, среди возможных шагов, которые собирается предпринять политик в случае победы на президентских выборах, есть меры по сокращению обязательств США перед некоторыми странами НАТО. Собеседники Bloomberg считают, что, если подобные инициативы будут реализованы, они «перевернут десятилетия политики США» и разрушат НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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