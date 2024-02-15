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01:44, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о намерении Трампа добиваться переговоров между Россией и Украиной

Bloomberg: Дональд Трамп будет добиваться переговоров между Россией и Украиной
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что советники бывшего американского лидера обсуждают вопрос о том, как «посадить за стол переговоров» президента России Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. По словам одного из советников Трампа, обещания прекратить оказывать военную помощь ВСУ могут помочь убедить Киев начать переговоры.

По данным агентства, среди возможных шагов, которые собирается предпринять политик в случае победы на президентских выборов, источники также называют сокращение обязательств Соединенных Штатов перед некоторыми странами НАТО. Собеседники Bloomberg считают, что, если подобные инициативы будут реализованы, они «перевернут десятилетия политики США» и разрушат НАТО.

Ранее Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По мнению Трампа, США при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он.

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      Марина Совина
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