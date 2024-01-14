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06:31, 14 января 2024Мир

Трамп рассказал о близости третьей мировой войны

Трамп: мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны

Фото: Delcia Lopez / Global Look Press

Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас», — отметил он. При этом он уверен, что сможет предотвратить конфликт, так как знает «всех этих людей».

По мнению Трампа, США при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он.

Трамп рассказал, какой может быть третья мировая война. «Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией», — считает он.

Ранее Трамп заявил, что Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов.

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      Марина Совина
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