Трамп рассказал о близости третьей мировой войны

Трамп: мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны

Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас», — отметил он. При этом он уверен, что сможет предотвратить конфликт, так как знает «всех этих людей».

По мнению Трампа, США при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он.

Трамп рассказал, какой может быть третья мировая война. «Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией», — считает он.

Ранее Трамп заявил, что Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов.