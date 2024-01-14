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04:39, 14 января 2024Мир

Трамп высказался о способностях Байдена

Трамп: Байден умеет лишь фальсифицировать итоги выборов
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов, заявил бывший лидер страны Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Байден крайне некомпетентен. «Единственное, что он умеет, — жульничать на выборах. Члены администрации Байдена очень хороши в фальсификации итогов выборов, а еще они хороши в преследовании своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют», — высказался он о способностях Байдена.

Ранее Байден заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний президент считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии. Байден ранее говорил, что не стал бы вновь участвовать в президентской гонке, если бы не потенциальное выдвижение Трампа.

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      Марина Совина
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