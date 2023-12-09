Байден рассказал об исходящей от Трампа угрозе

Байден: победа Трампа на выборах несет множество угроз США

Победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден на встрече в Лос-Анджелесе, посвященной сбору средств на его предвыборную кампанию. Текст выступления Байдена опубликован на сайте Белого дома.

Нынешний президент считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии. «Если мы ее потеряем, то потеряем все», — уверен Байден. По его мнению, второй президентский срок Трампа может быть хуже первого.

Сам Байден ранее говорил, что не стал бы вновь участвовать в президентской гонке, если бы не потенциальное выдвижение Трампа. Кроме того, нынешний глава Белого дома сравнивал своего предшественника с германскими нацистами.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.