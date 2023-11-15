Байден призвал помешать Трампу стать президентом

Байден сравнил заявления Трампа с выступлениями германских нацистов

Американский президент Джо Байден заявил, что его предшественник на этом посту Дональд Трамп не должен вновь стать главой государства. Действующий лидер призвал помешать конкуренту стать президентом, пишет ТАСС.

Выступая на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании в Сан-Франциско, Байден сравнил высказывания экс-президента с выступлениями германских нацистов. Он процитировал статью в The New York Times (NYT), в которой говорилось, что Трамп намерен использовать свое возможное президентство «для мести и возмездия».

Глава государства также напомнил о планах Трампа «преследовать всех, кто выступает против него, и уничтожить паразитов в Америке». «Специфическая фраза, потому что она имеет конкретный смысл. Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы», — добавил Байден.

Он указал на заявление Трампа о том, что «кровь Америки была отравлена». «Опять же, это отголоски тех же фраз, которые употреблялись в нацистской Германии», — пришел к выводу политик.

Ранее Трамп рассказал, что его преемник Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что Джо Байден коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.