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03:08, 5 ноября 2023Мир

Трамп высмеял умственные способности Байдена

Трамп заявил, что Байден не умнее шестилетнего ребенка
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: REUTERS / Leah Millis

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что его преемник Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка. По словам политика, мир смеется над Байденом, пишет РИА Новости.

«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», — отметил Трамп во время встречи со сторонниками во Флориде.

Политик уверен, что Джо Байден коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован. Как рассказал экс-президент, руководство КНР и России «не могут поверить в то, что произошло с США».

«Они уважали нашу страну, нашего президента, поэтому мы были в безопасности. Китай с нами разговаривает, будто мы дети», — выразил недовольство Трамп.

Ранее Трамп назвал американского лидера Джо Байдена «посмешищем». Политик также заявил, что нынешний президент оккупировал Белый дом.

В сентябре сообщалось, что в США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев, на президентских выборах нынешний президент США и экс-глава Белого дома набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.

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