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04:29, 12 октября 2023Мир

Трамп назвал Байдена посмешищем

Бывший президент США Трамп назвал Байдена оккупировавшим Белый дом посмешищем
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал американского лидера Джо Байдена «посмешищем». Его слова приводит РИА Новости.

Политик также заявил, что Байден оккупировал Белый дом. «При жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть», — заявил он.

По мнению политика, противникам Соединенных Штатов при администрации Байдена «повезло по-настоящему». «Каждый монстр, злодей, диктатор и террорист – а я их знаю в большом количестве — по всей планете знает, что никогда не будет ощущать себя лучше, нежели при жуликоватом Джо», — сказал Трамп.

Ранее бывший американский лидер заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации Джо Байдена разморозить шесть миллиардов долларов активов, принадлежащих Ирану.

15 сентября стало известно, что в США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев, на президентских выборах нынешний президент США и экс-глава Белого дома набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.

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