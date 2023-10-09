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21:18, 9 октября 2023Мир

Трамп раскрыл причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной

Трамп: конфликт Израиля и Палестины стал следствием «предательства Байдена»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации американского президента Джо Байдена разморозить 6 миллиардов долларов активов, принадлежащих Ирану. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Средства были разблокированы в ходе договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных. «Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов», — раскрыл он причину обострения конфликта.

По мнению политика, в текущих условиях США и Израиль должны сотрудничать активнее. Как уточнил Трамп, Байден «предал Израиль», допустив нынешние боестолкновения.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заверил, что Россия находится в контактах как с Израилем, так и с Палестиной. Он также заявил, что мирное урегулирование в регионе возможно на основе международно признанных договоренностей.

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    Марина Совина
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