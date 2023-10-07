Россия призвала Израиль и Палестину к прекращению огня

Замглавы МИД РФ Богданов призвал Израиль и Палестину к прекращению огня

Москва призывает обе стороны в палестино-израильском конфликте к прекращению огня. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Замглавы российского МИД заверил, что Россия находится в контактах как с Израилем, так и с Палестиной. Он также заявил, что мирное урегулирование в регионе возможно на основе международно признанных договоренностей.

Ранее посольство России в Израиле рекомендовало находящимся в стране россиянам следовать указаниям властей. Гражданам следует не покидать безопасных мест до официального уведомления, добавили в дипмиссии.

После массированного обстрела территории еврейского государства премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов.

