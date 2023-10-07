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13:36, 7 октября 2023Мир

Посольство дало рекомендации находящимся в Израиле россиянам

Посольство России в Израиле: россиянам нужно следовать указаниям властей

Фото: Ammar Awad / Reuters

Посольство России в Израиле рекомендовало находящимся в стране россиянам следовать указаниям властей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дипмиссии.

7 октября Израиль объявил о начале операции в Газе после массированного ракетного обстрела территории государства со стороны исламистского движения ХАМАС.

По данным посольства, на 11:00 по московскому времени сведений о пострадавших в ходе обострения россиянах нет. «Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — отметили там. Гражданам следует не покидать безопасных мест до официального уведомления, добавили в дипмиссии.

После массированного обстрела территории еврейского государства премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Алан Босиков
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