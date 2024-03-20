Конгресс США начал обсуждать передачу помощи Украине в форме займа

Спикер Джонсон: Конгресс США обсуждает передачу помощи Украине в форме займа

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе США начали обсуждать передачу помощи Украине в форме займа. Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, конгрессмены рассматривают возможность использования принадлежащих России замороженных активов для финансовой поддержки Украины.

«Обсуждается то, чтобы мы каким-то образом могли использовать изъятые активы российских олигархов для оплаты поддержки Украины, а также концепция займов», — рассказал спикер.

Ранее издание Politico сообщило, что представители Республиканской партии США допускают принятие помощи Украине в виде займа.

Издание The Hill опубликовало информацию, что спикер Джонсон отложил одобрение помощи Украине до принятия бюджета. Конгресс сможет вернуться к рассмотрению пакета поддержки Киева только после 9 апреля.