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12:48, 20 марта 2024Мир

В Конгрессе США озвучили сроки рассмотрения пакета помощи Украине

The Hill: в Конгрессе США отложили одобрение помощи Украине до принятия бюджета

Фото: Alina Smutko / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отложил одобрение помощи Украине до принятия бюджета. Об этом пишет The Hill.

Как сообщает издание, ряд представителей Демократической партии требовали от Джонсона рассмотрения военной помощи Киеву до ухода на двухнедельные каникулы. Однако лидер республиканцев заявил о планах сначала сосредоточиться на финансировании правительства и лишь потом перейти к пакету помощи Украине, Израилю и Тайваню.

«Мы переходим к нашему обычному процессу финансирования [федерального правительства], который должен быть завершен к этой пятнице», — озвучил сроки глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол. Отмечается, что в этом случае Конгресс сможет вернуться к рассмотрению пакета поддержки Киева только после 9 апреля. В свою очередь, демократы указывают на продолжающиеся проблемы ВСУ со снабжением.

Ранее издание Politico заявило, что ряд республиканцев рассматривают предоставление пакета военной помощи Украине в виде займа. Как пишет издание, идея вызвана недавними заявлениями бывшего президента США Дональда Трампа.

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      Юрий Леонов
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