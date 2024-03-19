Politico: республиканцы допустили принятие помощи Украине в виде займа

Ряд представителей Республиканской партии рассматривает принятие Конгрессом США пакета военной помощи Украине в виде займа. Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, идея вызвана недавними заявлениями бывшего президента США Дональда Трампа о предоставлении помощи другим странам исключительно в виде кредитов. В частности, некоторые сторонники принятия пакета помощи Украине из числа республиканцев предложили такое решение спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Предполагается, что 48 из 60 миллиардов долларов, которые администрация президента США Джо Байдена хочет выделить на военную помощь Киеву, вернутся в виде контрактов с американскими оборонными компаниями. Оставшиеся 12 миллиардов долларов предлагается оформить в виде беспроцентного кредита. Сторонники идеи считают, что близкие к Трампу конгрессмены одобрят предложение, однако представители демократов еще не высказали мнение об инициативе.

Ранее председатель комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид предложил профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году. По его мнению, для этого в 2024 году важно одобрить помощь Киеву со стороны США.