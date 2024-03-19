В США захотели профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году

Сенатор Рид: США хотят, чтобы в 2025 году весь Крым оказался в зоне ударов ВСУ

США одобряют новые пакеты военной помощи Киеву, чтобы уже в 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли наносить удары по всей территории Крыма, чтобы весь полуостров оказался в зоне поражения. О таких целях финансирования Украины рассказал председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид, передает ТАСС.

По его словам, должна начаться новая наступательная операция ВСУ. Для этого в 2024 году важно одобрить помощь Киеву со стороны США, чтобы украинская армия получила возможность «медленно оттеснять» подразделения ВС России. Однако он не считает, что финансирование способно резко изменить положение дел на линии боевого соприкосновения.

Законодатель полагает, что угроза безопасности всему полуострову Крым якобы может «затруднить положение» России и «вынудить власти сесть за стол переговоров».

Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что следующая военная помощь, которую может предложить Вашингтон, вероятнее всего будет в виде беспроцентного кредита. Этого плана придерживается и кандидат в президенты США Дональд Трамп, назвавший Зеленского «одним из величайших продавцов в истории».