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03:55, 19 марта 2024Мир

Американский сенатор предложил выдать Украине кредит в качестве помощи

Сенатор Грэм предложил в виде военной помощи выдать Киеву беспроцентный кредит

Фото: Unsplash

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что следующая военная помощь. которую может предложить Вашингтон, вероятнее всего будет в виде беспроцентного кредита. Об этом говорится на сайте п=сенатора, передает РИА Новости.

В ходе встречи Грэм донес до Зеленского мысль, что «с учетом кризиса на южной границе Штатов и ошеломительного внешнего долга идея президента Дональда Трампа превратить помощь США в беспроцентный кредит является наиболее вероятным путем вперед».

Сенатор отметил, что это предложение распространяется не только на Украину, но и на все государства, которым США оказывает поддержку. Кроме того, он настаивает, чтобы законопроект палаты представителей о помощи Киеву включал предложения по охране американских границ.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал давать деньги Украине в долг. Он также назвал Владимира Зеленского «одним из величайших продавцов в истории», поскольку тот увозит по 50-60 миллиардов долларов из каждой своей поездки в Соединенные Штаты.

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