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11:51, 17 марта 2024Мир

Трамп призвал давать деньги Украине в долг

Трамп назвал Зеленского одним из величайших продавцов в истории
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Jay Paul / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп на своем предвыборном митинге в Огайо призвал давать деньги Украине в долг. Его слова передает РЕН ТВ.

«Если хотите, одолжите им денег, а не просто вручайте чек на 60 миллиардов долларов», — заявил бывший американский лидер. Трамп также назвал президента Украины Владимира Зеленского «одним из величайших продавцов в истории». «Каждый раз, когда он приезжает в США, он увозит с собой 50 или 60 миллиардов долларов», — пояснил он.

Ранее Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах в США. Он также назвал действующего президента Джо Байдена серьезной угрозой демократии. Трамп упрекнул Байдена в том, что тот до сих пор не разрешил миграционный кризис на границе с Мексикой, ситуацию с ростом инфляции в США, а также другие проблемы.

Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Олег Давыдов
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