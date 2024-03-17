Трамп призвал давать деньги Украине в долг

Трамп назвал Зеленского одним из величайших продавцов в истории

Экс-президент США Дональд Трамп на своем предвыборном митинге в Огайо призвал давать деньги Украине в долг. Его слова передает РЕН ТВ.

«Если хотите, одолжите им денег, а не просто вручайте чек на 60 миллиардов долларов», — заявил бывший американский лидер. Трамп также назвал президента Украины Владимира Зеленского «одним из величайших продавцов в истории». «Каждый раз, когда он приезжает в США, он увозит с собой 50 или 60 миллиардов долларов», — пояснил он.

Ранее Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах в США. Он также назвал действующего президента Джо Байдена серьезной угрозой демократии. Трамп упрекнул Байдена в том, что тот до сих пор не разрешил миграционный кризис на границе с Мексикой, ситуацию с ростом инфляции в США, а также другие проблемы.

Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.