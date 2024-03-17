Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах в США

Трамп уверен, что вновь станет президентом США после выборов этой осенью

Экс-президент США Дональд Трамп предрек, что вновь станет хозяином Белого дома, он уверен, что одержит победу на предстоящих этой осенью выборах главы государства. Также он назвал президента США Джо Байдена серьезной угрозой демократии. Об этом Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, сообщает РИА Новости.

«Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал"», — сказал Трамп.

Он не упустил возможности раскритиковать Байдена, назвав его деятельность угрозой для американской демократии. Трамп упрекнул Байдена в том, что тот до сих пор не разрешил миграционный кризис на границе с Мексикой, ситуацию с ростом инфляции в США, а также другие проблемы.

«Наиболее простой способ повернуть вспять все катастрофы Байдена — это вернуть меня в Белый дом. И мы с этим справимся», — заключил политик.

Ранее Трамп предрек США кровавую баню при его поражении на выборах президента. Новые выборы президента Соединенных Штатов запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.