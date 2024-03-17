Трамп предрек США кровавую баню при его поражении на выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Огайо заявил что при его поражении на будущих выборах главы государства страну ждет «кровавая баня». Его слова опубликовал корреспондент газеты The New York Times Майкл Голд в социальной сети X.

По мнению Трампа, «кровавая баня» — наименьшее из событий, которые могут случиться при его поражении на выборах президента США.

Ранее Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. По мнению Трампа, глава государства может нанести вред стране за семь месяцев, что остались до голосования.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.