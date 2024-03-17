Трамп заявил о серьезных неприятностях США из-за политики Байдена

Трамп заявил, что за оставшийся срок Байден нанесет серьезный вред США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о серьезных проблемах США из-за политики нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он отметил, что срок, который остался до выборов президента Соединенных Штатов в ноябре, кажется вечностью с точки зрения неприятностей и вреда, которые может нанести нынешний президент. Такое мнение выразил экс-президент, выступая перед сторонниками в городе Дейтон, сообщает ТАСС.

«Семь месяцев — это не очень долго, с одной стороны. (...) Это вечность, если вашей страной управляют некомпетентные люди», --отметил республиканец.

Экс-президент Соединенных Штатов считает, что действия администрации Байдена разрушили экономику страны, способствовав наплыву мигрантов и увеличению инфляции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон оценил способность бывшего американского лидера Дональда Трампа одержать победу на предстоящих президентских выборах в США.