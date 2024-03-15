Макрон оценил шансы Трампа победить на выборах

Макрон заявил, что не уверен в победе Трампа на выборах президента США

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил способность бывшего американского лидера Дональда Трампа одержать победу на предстоящих президентских выборах в США. Об этом он сообщил в интервью для телеканала France 2.

«Я не уверен, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки», — заявил французский лидер. При этом он уточнил, что такой вывод сделал на основе имеющейся у него информации.

Ранее член парламента Франции Алексис Джолли поднял вопрос о мирном плане для урегулирования конфликта на Украине в случае, если по итогам президентских выборов в США к власти вновь придет 45-ый американский президент Дональд Трамп.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.