Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 15 марта 2024Мир

Макрон оценил шансы Трампа победить на выборах

Макрон заявил, что не уверен в победе Трампа на выборах президента США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил способность бывшего американского лидера Дональда Трампа одержать победу на предстоящих президентских выборах в США. Об этом он сообщил в интервью для телеканала France 2.

«Я не уверен, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки», — заявил французский лидер. При этом он уточнил, что такой вывод сделал на основе имеющейся у него информации.

Ранее член парламента Франции Алексис Джолли поднял вопрос о мирном плане для урегулирования конфликта на Украине в случае, если по итогам президентских выборов в США к власти вновь придет 45-ый американский президент Дональд Трамп.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начались выборы президента. Что важно о них знать?

      Макрон оценил шансы Трампа победить на выборах

      Хейли Бибер снялась в бикини

      Азербайджанский клуб с россиянином в воротах вылетел в 1/8 финала Лиги Европы

      Захарова напомнила Румынии о войне против СССР на стороне Гитлера

      Гладков рассказал о серьезных разрушениях в селе в Белгородской области

      Гладков заявил об отсутствии украинских войск в Белгородской области

      Антонов рассказал о поступающих посольству России в США угрозах

      Разработан новый способ уничтожения микробов

      40-летний девственник объяснил нежелание заниматься сексом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше