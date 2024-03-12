В ЕС подняли вопрос о мирном плане по Украине в случае переизбрания Трампа

Во Франции подняли вопрос о мирном плане по Украине в случае переизбрания Трампа

Член парламента Франции Алексис Джолли поднял вопрос о мирном плане для урегулирования конфликта на Украине в случае, если по итогам президентских выборов в США к власти вновь придет 45-ый американский президент Дональд Трамп. О последствиях переизбрания Трампа Джолли спросил в своем обращении к правительству. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма депутата.

«Господин Алексис Джолли спрашивает господина министра Европы и иностранных дел [Франции Стефана Сежурне] о перспективах мирного плана на Украине после возможного переизбрания Дональда Трампа (президентом США в 2024 году — прим. «Ленты.ру»). Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине», — напомнил депутат, подчеркнув, что «мирный план Трампа» вызывает вопросы на фоне все большей вероятности его возвращения в Белый дом.

Похоже, что этот мирный план заключается в том, чтобы позволить русским сохранить Донецкую и Луганскую области и добиться полной демилитаризации Украины до Днепра, тем самым создав буферную зону между Россией и остальной частью Украины, которая присоединится к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО) Алексис Джолли член парламента Франции

Основываясь на вышесказанном, депутат спросил у главы внешнеполитического ведомства Франции о том, как он оценивает подобную перспективу. «Он (Джолли — прим. «Ленты.ру») просит его (Сежурне — прим. «Ленты.ру») сообщить ему, в какой степени на самом деле реализуем подобный план разрешения конфликта» — поинтересовался парламентарий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с Трампом рассказал, что американский политик обещал, что не даст ни копейки Киеву после избрания. По мнению венгерского лидера, Украина сама «не стоит на ногах», поэтому, если Соединенные Штаты, а следом за ними и Европейский союз, перестанут помогать Киеву деньгами и оружием, конфликт прекратится.