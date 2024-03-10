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23:01, 10 марта 2024Мир

Орбан рассказал об обещании Трампа не давать деньги Украине в случае избрания

Орбан: Трамп обещал, что не будет давать деньги Украине при избрании президентом
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Бывший лидер США Дональд Трамп обещал, что не будет давать Украине деньги в случае избрания президентом на выборах в ноябре 2024 года. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью каналу M1.

«Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что Трамп не хочет, чтобы США финансировали безопасность европейцев вместо Европы. По его словам, пришло время перевооружения, у каждой страны должна быть своя техника и армия, чтобы защитить самих себя.

Ранее премьер Венгрии предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США.

Трамп встретился с Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.

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      Марина Совина
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