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03:41, 10 марта 2024Мир

Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Это величайшая угроза демократии в истории нашей страны! Джо Байден должен прекратить нелепые и разрушающие демократию судебные преследования, сейчас», — заявил он.

Ранее Трамп назвал причину конфликта на Украине. По его мнению, кризис стал неизбежным из-за неуважения Путина к Байдену. «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — подчеркнул политик.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы государства.

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      Марина Совина
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