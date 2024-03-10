Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Это величайшая угроза демократии в истории нашей страны! Джо Байден должен прекратить нелепые и разрушающие демократию судебные преследования, сейчас», — заявил он.

Ранее Трамп назвал причину конфликта на Украине. По его мнению, кризис стал неизбежным из-за неуважения Путина к Байдену. «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — подчеркнул политик.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы государства.