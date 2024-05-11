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02:30, 11 мая 2024Мир

Признание Польши о военных НАТО на Украине назвали выгодным для России

Welt: заявление Туска о присутствии НАТО на Украине играет на руку Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Признание премьер-министра Польши Дональда Туска о нахождении военнослужащих НАТО на территории Украины является весьма выгодным для России, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Это, конечно, очень на руку, потому что тем самым можно снова оживить нарратив о том, что в конечном счете это Запад ведет против России гибридную войну, что Запад ведет войну против России руками украинцев», — заявил журналист.

Ранее Туск сообщил, что солдаты НАТО присутствуют на Украине. При этом Туск подчеркнул, что страны военно-политического блока не хотят напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что высказывание польского премьера подтверждает ведение Западом гибридной войны против России.

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      Маргарита Пименова
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