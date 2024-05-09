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18:55, 9 мая 2024Мир

Захарова отреагировала на слова Туска о присутствии солдат НАТО на Украине

Захарова: слова Туска о НАТО на Украине подтверждают гибридную войну против РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что солдаты НАТО находятся на Украине. В беседе с РИА Новости она назвала это подтверждением того, что Запад ведет против Москвы гибридную войну.

В четверг, 9 мая, отвечая на вопрос 10-летней школьницы с журналистской аккредитацией, Туск признал, что военнослужащие Североатлантического альянса находятся на территории Украины. По его словам, это инженеры и наблюдатели.

Польский премьер также уточнил, что военно-политический блок помогает Киеву настолько, насколько это возможно.

9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов размещать силы на Украине.

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